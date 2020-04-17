كوريا تستمر في حملة التباعد الاجتماعي جزئيًا حتى 5 مايو

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قررت الحكومة الكورية الاستمرار في تنفيذ حملة التباعد الاجتماعي حتى يوم 5 مايو، لكنها ستخفف من التوجيهات ذات الصلة بالتجمعات الدينية وبعض المرافق.وأعلن رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" عن هذا القرار خلال اجتماع للحكومة حول التعامل مع فيروس كورونا-19 ، عُقد أمس الأحد في سيول.وقال "تشونغ" إن كوريا سوف تستمر في ممارسة حملة التباعد الاجتماعي حتى يوم 5 مايو، والحفاظ على مسافة مع الآخرين في الأماكن العامة، والتعقيم وارتداء الأقنعة يوميًا.وقررت الحكومة الإبقاء على سريان مفعول أوامرها الإدارية ذات الصلة بأربعة أنواع من المرافق التي تميل إلى الازدحام، وهي المنشآت الدينية والحانات وصالات الرياضة والمدارس، لكنها ستلغي توصياتها القوية بالإغلاق المؤقت لهذه المنشآت بشرط أن تلتزم بقواعد الحجر الصحي الصارمة.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستبدأ أيضا في السماح باختبارات التأهيل الأساسية وامتحانات التوظيف.