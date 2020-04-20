إيران تقول إن العقوبات الأمريكية منعت استيراد مجموعات الاختبار الكورية

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زعمت إيران أن العقوبات الأمريكية منعت استيراد مجموعات اختبار فيروس كورونا من كوريا الجنوبية.جاء ذلك في في منشور على تويتر أمس الأحد كتبه المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "كيانوش جاهانبور"، حيث كشف عن رسالة مالية دولية أرسلها بنك "أوري" الكوري الجنوبي مؤخرًا إلى بنك "كيشا فارزي" الإيراني.وأوضح "جاهانبور" أن بنك "أوري" رفض استلام خطاب اعتماد لاستيراد مجموعات اختبار بما قيمته خمسة مليارات وون وون، صادر عن البنك الإيراني، مبررا ذلك بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.ويذكر أنه إذا كان بنك "أوري" الكوري قد رفض بالفعل استلام خطاب الاعتماد للاستيراد، فمن المستحيل على إيران تلقي مجموعات الاختبار الكورية، لأنه لن يمكن حينئذ للشركة المصدرة الكورية أن تتلقى ثمن تلك المجموعات.وانتقد "جاهانبور" الولايات المتحدة لحظرها واردات إيران من الإمدادات الطبية، قائلاً إن هذا الأمر "يوضح الضغوط الأمريكية القاسية والإجرامية والمعادية للإنسانية".