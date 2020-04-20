استمرار الخلاف بين الحكومة والحزب الحاكم بشأن مدفوعات الإغاثة الطارئة

Photo : YONHAP News

أخفق المعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الحكومة لتقديم مدفوعات إغاثة طارئة للكوارث إلى الأسر الكورية للمساعدة في تخفيف التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا-19.وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم جلسة مغلقة مساء أمس الأحد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في وسط سيول، حيث أصرت الحكومة على التمسك بخطة ميزانية إضافية بقيمة 7,6 تريليون وون، يتم إنفاقها بناءً على اقتراحها الأوليّ لتقديم أموال إغاثة للأسر في فئة الـ70% الأقل دخلا.وفي المقابل، دعا الحزب الحاكم إلى توسيع الميزانية لتقديم أموال الإغاثة إلى كل الأسر، وهو ما يتطلب حوالي 4 تريليونات وون إضافية.وقالت الحكومة إنها ستواصل التشاور مع الحزب الحاكم في أثناء إجراء المناقشات في هذا الشأن بين الحزب وأحزاب المعارضة.