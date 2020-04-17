13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أبلغت كوريا الجنوبية عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 خلال الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 10 آلاف و674 شخصا.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس قد تراوح بين العشرين والثلاثين خلال الفترة من يوم التاسع وحتى الثاني عشر من أبريل، وبدأ يقل عن 30 حالة خلال الفترة من يوم الثالث وحتى السابع عشر منه، وانخفض ليصل إلى 18 حالة يوم الثامن عشر، و8 حالات يوم التاسع عشر.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، هناك حالتان في كل من مقاطعة كيونغ كي ومدينة بوسان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، وحالة واحدة في كل من مدينة إنتشون ومدينة ديغو ومدينة أولسان، بالإضافة إلى ثلاث حالات جديدة من الوافدين من الخارج.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بمقدار اثنين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 236 شخصا حتى الآن.أما عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم فبلغ 72 خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 8 آلاف و114 شخصا.