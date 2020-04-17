سيول تسعى لاستئناف مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين

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تسعى الحكومة الكورية الجنوبية لاستئناف مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين بعد أن تم تعليقه منذ عام بسبب الجمود التي مرت بها العلاقات بين كوريا الشمالية وكل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وتخطط وزارة التوحيد الوطني لعقد اجتماع للجنة تنفيذ التبادل والتعاون بين الكوريتين يوم الثالث والعشرين من أبريل الجاري ، ليتم فيها الاعتراف بمشروع ربط خط "دونغ هي" الشمالي بين مدينتي "كانغ لونغ" و"جيه جين" بكوريا الجنوبية كجزء رسمي من مشروع التبادل والتعاون بين الكوريتين.الجدير بالذكر أن خط "دونغ هيه" للسكك الحديدية الذي يبدأ من مدينة "بوسان" الواقعة أقصى جنوب شرق كوريا الجوبية، يعد واحدا من خطوط السكك الحديدية التي من المخطط أن يتم من خلالها تشكيل شبكة سكك حديدية في شرق آسيا وربطها بأوروبا مرورا بكوريا الشمالية وروسيا.ولم يتم حتى الآن ربط الخط بين مدينتي "كانغ لونغ" و"جيه جين" الذي يصل طوله إلى 104 كيلومترات.وتهدف حكومة سيول من وراء ربط هذا الخط إلى إقناع كوريا الشمالية التي لم تستجب حتى الآن لمشروعات التعاون بين الكوريتين ، بعد انطلاق العمل في ربط خط "دونغ هيه".كما تخطط الحكومة لإقامة مراسم حفل لانطلاق العمل في ربط هذا الخط يوم السابع والعشرين من أبريل الجاري الذي يصادف الذكرى الثانية على القمة الكورية.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في تلك القمة على ربط وتحديث خطي "كيونغ أوي" و"دونغ هيه" للسكك الحديدية بين الكوريتين وتحديث الطريق السريع بين مدينتي "بيونغ يانغ" و"كيسونغ" بكوريا الشمالية.