ترامب: كوريا الجنوبية أفضل نموذج في مكافحة فيروس كورونا

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بحث الرئيس الكوري "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في اتصال هاتفي جرى يوم السبت الماضي الجهود المشتركة بين سيول وواشنطن بشأن مكافحة فيروس كورونا.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس الأمريكي "ترامب" قد وصف خلال الاتصال الذي استمر لمدة نصف ساعة، أسلوب تعامل كوريا الجنوبية مع فيروس كورونا بأنه أفضل نموذج على مستوى العالم.وأضاف المكتب أن "ترامب" قد أشار إلى أن كوريا الجنوبية تمكنت من إجراء الانتخابات العامة بشكل ناجح ، وهنأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" بفوز الحزب الحاكم في الاستحقاق الانتخابي.واتفق الرئيسان على مواصلة التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا، حيث أعرب الرئيس "ترامب" عن شكره لكوريا الجنوبية على توريدها للولايات المتحدة أجهزة الفحوص الخاصة بكشف الفيروس.كما تم في الاتصال تناول القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، حيث أشاد الرئيس الكوري "مون" بالجهود التي يبذلها الرئيس "ترامب" لإحلال السلام في المنطقة، فيما تعهد "ترامب" بمواصلة بذل تلك الجهود.وأكد الرئيسيان نيتهما لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا.