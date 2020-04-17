علاقات التبادل بين الكوريتين تعاني من حالة من الجمود

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تعاني علاقات التبادل بين الكوريتين من حالة من الجمود ، حيث لم يقم أي مسؤول كوري شمالي بزيارة لكوريا الجنوبية العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التوحيد الوطني اليوم الاثنين، بلغ عدد المسؤولين الكوريين الجنوبيين الذين قاموا بزيارة لكوريا الشمالية في العام الماضي 9 آلاف و835 شخصا ، فيما لم يقم أي مسؤول من كوريا الشمالية بزيارة للجنوب.وكان عدد المسؤولين الكوريين الجنوبيين الذين زاروا كوريا الشمالية في عام 2018 قد بلغ 6 آلاف و689 شخصًا، فيما قام 809 مسؤولون كوريون شماليون بزيارة لكوريا الجنوبية.وكان معظم الكوريين الجنوبيين الذين زاروا كوريا الشمالية العام الماضي هم من المسؤولين الجنوبيين العاملين في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات لإجراء اتصالات مع الجانب الشمالي قد بلغ 612 طلبا العام الماضي، بعد أن كان 707 طلبات في العام الأسبق.وبلغت قيمة البضائع التي تم جلبها من كوريا الشمالية العام الماضي أقل من مليون دولار ، فيما تم شحن ما قيمة 7 ملايين دولار من البضائع الجنوبية إلى كوريا الشمالية. وذلك بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الكوريتين إلى 31 مليون دولار في العام الأسبق.وقال التقرير إن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها كوريا الجنوبية للشمال 27.6 مليار وون العام الماضي، منها 10.6 مليار وون على المستوى الحكومي ، و17 مليار وون على مستوى القطاع المدني.