2.37 مليون كوري يستريحون من العمل دون البحث عن وظيفة

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بلغ عدد الكوريين الذين استراحوا من العمل دون البحث عن وظيفة حوالي مليونين و370 ألفا في شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ جمع الإحصاءات المتعلقة عام 2003.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الجمعة الماضي، بلغ عدد الذين استراحوا دون البحث عن وظيفة من بين السكان غير الناشطين اقتصاديا مليونين و366 ألفا في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 18.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.يشار إلى أن هؤلاء الأشخاص المستريحين دون أسباب معينة، منها علاج الأمراض وتربية الأطفال والأعمال المنزلية ، لا يتم تصنيفهم كعاطلين عن العمل.والشيء المثير للاهتمام هو أن عدد فئة العشرينات من العمر الذين استراحوا دون البحث عن وظيفة بلغ 412 ألفا في مارس الماضي، بزيادة نسبتها 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد العمال المحبطين في مارس الماضي 582 ألفا ، بزيادة مقدارها 44 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر فبراير من العام الماضي.