مساعد الرئيس للشؤون السياسية يناقش أزمة كورونا مع قادة الأعمال

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سيلتقي مساعد الرئيس الكوري للشؤون السياسية "كيم سانغ جو" مع ممثلي الشركات ومجموعات الأعمال المحلية الكبرى هذا الأسبوع لمناقشة الجهود المبذولة للتغلب على أزمة كورونا-19.وخلال الاجتماع المقرر عقده غدا الأربعاء، من المتوقع أن يتبادل "كيم" مع قادة الأعمال وجهات النظر حول الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية وسط احتمال طول أمد انتشار جائحة كورونا وتأثير ذلك على الصادرات والاستثمارات.كما يُتوقع أن يطلب "كيم" خلال الاجتماع الحصول على تعاون الشركات الكبرى في الحفاظ على حجم الوظائف، وهو ما شدد عليه الرئيس "مون جيه إين" الأسبوع الماضي باعتباره أولوية قصوى في الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.ومن بين المشاركين في الاجتماع: "لي إين يونغ" رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"كونغ يونغ وان" رئيس شركة "هيون ديه موتور"، و"كوان يونغ سو" نائب رئيس مجموعة "إل جي". ويذكر ان المساعد الرئاسي "كيم" كان قد عقد اجتماعًا مماثلًا مع قادة الأعمال بعد أن طبقت اليابان لوائح التصدير على كوريا الجنوبية العام الماضي.