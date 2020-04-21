وزيرة خارجية كوريا تناقش مع رئيس مفوضية اللاجئين التعاون ضد كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية لاالجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية مع "فيليبو غراندي" رئيس مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، لمناقشة التعاون في مواجهة جائحة كورونا-19 وقضايا اللاجئين.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، أوضحت "كانغ" لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في الداخل والخارج، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي تقدمها كوريا لغيرها من دول العالم.كما قيمت الأنشطة المختلفة للمفوضية على خط المواجهة ضد المرض، والجهود المبذولة لحماية حقوق الفئات الضعيفة.ومن جانبه أعرب "غراندي" عن تقديره لكفاءة استجابة سيول في مواجهة فيروس كورونا، وقال إنها تعتبر مثالاً للدول الأخرى. كما أعرب "غراندي" عن أمله في تعزيز التعاون بين وكالته والحكومة الكورية الجنوبية لمساعدة اللاجئين حول العالم.