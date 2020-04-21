الرئيس يدعو إلى الاستعداد الشامل لتخفيف الحجر الصحي

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة الاستعداد بشكل شامل من أجل الانتقال تدريجيا إلى نظام الحجر الصحي المخفف ضد فيروس كورونا-19، بعد أن توقف حدوث إصابات جديدة مؤخرا.وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" في المكتب الرئاسي أمس الاثنين، حذر "مون" من الرضاء عن النفس، مشيرا إلى استمرار العدوى في دول أخرى.وناقش الرئيس مع رئيس الوزراء الوضع في البلاد فيما يتعلق بفيروس كورونا، وتبادلا الآراء حول دور كوريا في الحرب العالمية ضد الوباء، بالإضافة إلى تدابير مواجهة التحديات الاجتماعية المحتملة بعد انتهاء جائحة كورونا.ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، أعرب الرئيس "مون" عن شكره لتعاون الشعب بنشاط مع تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة، وأرجع إليهم الفضل في الاستقرار الأخير الذي تشهده البلاد.