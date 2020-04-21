انهيار أسعار النفط إلى مستوى سلبي غير مسبوق في تاريخ التداول

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انهارت أسعار النفط إلى مستوى سلبي لأول مرة في التاريخ بعد أن أدت إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم في مواجهة فيروس كورونا إلى تقليص الطلب على النفط.وفي بورصة نيويورك، انخفض مؤشر أسعار نفط غرب تكساس الأمريكي لشهر مايو إلى ناقص 37 دولارًا و 63 سنتًا للبرميل، بانخفاض 55 دولارًا و 90 سنتًا عن الإغلاق السابق، وهو ما يعني أن منتجي النفط يدفعون للمشترين لاستلام النفط ونقله، حيث توقف الطلب تقريبًا نتيجة لإجراءات الإغلاق حول العالم.ودفع هذا الانخفاض الحاد إلى المزيد من عمليات البيع في وول ستريت، كما أغلق مؤشر "داو" منخفضًا بنسبة 2,4%. ويُعزى هذا الانخفاض القياسي في أسعار النفط جزئيًا إلى طبيعة سوق النفط العالمية على خلفية وفرة المعروض من النفط.ويذكر أنه يتم تداول النفط بأسعاره المستقبلية، ومن المقرر أن تنتهي العقود الآجلة لشهر مايو اليوم الثلاثاء.ويقول المحللون إن التجار قاموا بتفريغ المخزون لتجنب الاضطرار إلى استلام النفط وتكبد تكاليف التخزين. كما انخفضت أسعار خام "برنت" لشهر يوليو، وهو المعيار الذي تستخدمه أوربا وبقية العالم، بنسبة ق5,58% لتصل إلى أقل من 26 دولارًا للبرميل.