بنك كوري جنوبي يدفع غرامة لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين إن البنك الصناعي الكوري الجنوبي "آي بي كيه" سيدفع 100 مليار وون، أي حوالي 86 مليون دولار، لتسوية الاتهامات الجنائية والمدنية ضده بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.وأوضح التقرير أن البنك سيدفع مبلغ 51 مليون دولار للنيابة العامة الأمريكية، و35 مليون دولار غرامات لوزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك. وتتعلق القضية بأحد عملاء "آي بي كيه" الذي يُزعم أنه أجرى صفقات تجارية غير قانونية مع إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية على طهران.وقالت "رويترز" إن هذا العميل هو "كينيث زونغ"، وهو مواطن أمريكي يُزعم أنه انتهك العقوبات بترتيب عمليات نقل إلى كيانات تسيطر عليها إيران.وأشار التقرير إلى أن بنك "آي بي كيه" قد قبل تحمل المسؤولية عن الاتهامات بإجراء تحويل غير قانوني لأكثر من مليار دولار إلى إيران في انتهاك لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية خلال الفترة من 2011 إلى 2014 على الأقل.