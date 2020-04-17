ترامب يقول إنه رفض عرض كوريا بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه رفض عرض كوريا الجنوبية بشأن تقاسم تكاليف الدفاع لأنه يجب معاملة بلاده بإنصاف.وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين في البيت الأبيض، حيث قال إن كوريا الجنوبية عرضت مبلغًا معينًا من المال وأنه رفض ذلك، مشددا على أن بلاده تقدم "خدمات هائلة" لكوريا، وأنه يجب التعامل معها "بشكل عادل ومنصف".وكان تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق قد أشار إلى أن "ترامب" رفض عرض سيول بأن تزيد مساهمتها في تكاليف وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بنسبة 13%.كما نفى "ترامب" التكهنات بأن الولايات المتحدة تدرس تخفيض حجم قواتها في كوريا الجنوبية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات تقاسم تكاليف الدفاع، وقال إنها ليست مسألة تخفيض، لكنها مسألة ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستساهم في الدفاع عن نفسها.