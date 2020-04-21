كوريا الشمالية تعيد فتح المدارس الثانوية والجامعات جزئيًا

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قالت تقارير إن بعض طلاب الجامعات والمدارس الثانوية في كوريا الشمالية قد استأنفوا الدراسة مؤخرًا، حيث أنهت الدولة الشيوعية الإجازات الممتدة ورفعت عمليات الإغلاق لبعض المدارس.وأوضح تقرير نشره موقع الإعلام الدعائي الكوري الشمالي "نيه نارا"، أمس الاثنين، أنه مع انتهاء الإجازات المدرسية أعيد فتح الفصول تدريجيا، حيث بدأ الطلاب الكبار في المدارس الثانوية والجامعات في تلقي دروسهم.وقال التقرير أيضا إن مسؤولي الحجر الصحي والتعليم الكوريين الشماليين يتخذون إجراءات حجر صحي شاملة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد إعادة فتح المدارس. ولم يذكر التقرير متى تمت إعادة فتح المدارس، لكن المراقبين يتوقعون أن ذلك تم يوم أمس الاثنين.ويذكر أن المدارس في كوريا الشمالية تبدأ عامها الدراسي الجديد في الأول من أبريل ، أي بعد شهر من بدء العام الدراسي في كوريا الجنوبية.