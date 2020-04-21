ولاية ميريلاند الأمريكية تشتري 500 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا من كوريا

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اشترت ولاية ميريلاند الأمريكية نصف مليون مجموعة اختبار لفيروس كورونا من كوريا الجنوبية.وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أمريكية أخرى أمس الاثنين إن حاكم ولاية ميريلاند "لاري هوغان" أبرم صفقة بقيمة تسعة ملايين دولار لشراء 500 ألف مجموعة اختبار من شركة كورية جنوبية.وأعلن "هوغان"، الحاكم التابع للحزب الجمهوري، عن اتفاق الشراء في مؤتمر صحفي في مدينة "أنابوليس" عاصمة الولاية، وكانت بجانبه زوجته الكورية "يو مي"، التي قالت إنها ساعدت في الحصول على مجموعات الاختبار.وأشار التقرير إلى أن "يو مي" شاركت في المفاوضات مع الشركات الكورية الجنوبية، من خلال إجراء مكالمات هاتفية. وأعرب الحاكم "هوغان" عن امتنانه للشركات الكورية التي دعمت جهود ولايته ضد فيروس كورونا.