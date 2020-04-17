تراجع صادرات كوريا الجنوبية بـ27% في أبريل

Photo : YONHAP News

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 27% تقريبًا على أساس سنوي في الأيام العشرين الأولى من شهر أبريل الجاري نتيجة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا-19.ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة شحنات التصدير الكورية إلى 21,7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 26,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما انخفض متوسط الصادرات اليومية خلال فترة الـ20 يومًا بنسبة 16,8% على أساس سنوي، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهدت كوريا أيضا انخفاضات في معظم سلعها التصديرية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 14,9%، وتراجعت منتجات السيارات 28,5%، والبترول بنسبة 53%.وحسب البلدان، انخفضت الشحنات إلى الصين والولايات المتحدة بنسبة 17% على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوربي بنسبة تزيد عن 32%.