سيول: لم يتم رصد أي دليل يفيد تدهور صحة كيم جونغ أون

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قال مسؤولون في الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء إنه لم يتم رصد أي دليل يفيد تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال مسؤول حكومي عن شؤون كوريا الشمالية في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء إنه حسب علمه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى تدهور صحة الزعيم "كيم".وأشار المسؤول إلى أن "كيم" قد مارس أنشطته العلنية في الآونة الأخيرة ، معربا عن شكوكه في صحة الأنباء التي تفيد بأن حالة الزعيم "كيم" الصحية في خطر شديد.وكان الزعيم "كيم" قد تفقد يوم الحادي عشر من أبريل الجاري وحدة تابعة للدفاع الجوي، حيث اطلع على استعداد الطلعات الجوية للمقاتلات وأداء واجبات الدفاع الجوي بالمنطقة الغربية.وسبق أن ذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن الزعيم "كيم جونغ أون" قد خضع لعملية جراحية في أوعيته الدموية باللقلب يوم الثاني عشر من أبريل.ومن جانبها، رفضت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية التعليق الرسمي على أنباء تدهور صحة "كيم جونغ أون".