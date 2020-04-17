الرئيس مون يدعو الدوائر السياسية إلى دعم التغلب على الأزمة الوطنية

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وصف الرئيس الكوري "مون جيه إين" تداعيات انتشار فيروس كورونا-19 بأنها بمثابة الحرب العالمية الثالثة.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس "مون" لمستشاريه ومساعديه أمس الاثنين، حيث دعاهم إلى بذل كل الجهود للتغلب على الأزمة الوطنية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.كما دعا الرئيس "مون" المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى دعم التغلب على تلك الأزمة لتلبية الإرادة التي أبدتها جماهير الشعب في الانتخابات العامة الأخيرة.كما أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل نظام إنعاش الاقتصاد الذي ستشارك فيه جميع الوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي".وفيما يتعلق بتقديم الدعم المالي الطارئ لجميع أفراد الشعب، قال مكتب الرئاسة الكورية إنه من الضروري توصل المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى اتفاق بهذا الشأن قبل تنفيذه.