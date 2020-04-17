سيول تعرب عن أسفها الشديد لإرسال آبيه قربانا إلى ضريح ياسكوني

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أعربت الحكومة الكورية عن أسفها الشديد لقيام رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" بإرسال قربان إلى ضريح ياسكوني الذي يعد رمزا للإمبراطورية اليابانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية في بيان له اليوم الثلاثاء إن الحكومة الكورية تشعر بالأسف وخيبة الأمل الشديدة لإرسال "آبيه" قربانا إلى ضريح ياسكوني الذي هو رمز للاستعمار الياباني لكوريا والنزعة العسكرية اليابانية في الدول المجاورة .وحث البيان القادة السياسيين اليابانيين بلهجة شديدة على إظهار عزمهم لتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان من خلال مواجهة التاريخ بصدق وإظهار التأمل الذاتي حول التاريخ الماضي.وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "آبيه" قد بعث بقربان إلى ضريح ياسكوني بمناسبة انطلاق المهرجان الربيع في الضريح.