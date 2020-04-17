خلاف بين الحكومة والحزب الحاكم بشأن مدفوعات الإغاثة الطارئة

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دعا الحزب الديمقراطي الحاكم إلى دفع الإغاثات المالية الطارئة لجميع أفراد الشعب، مطالبا حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي بالاستجابة لدعوته.جاء ذلك وسط الخلاف القائم بين الحكومة والحزب الحاكم بشأن نطاق المدفوعات، حيث تتمسك الحكومة بموقفها الداعي إلى تقديم أموال الإغاثة للأسرفي فئة الـ70% الأقل دخلا.وأعرب زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي إين يونغ" اليوم الثلاثاء عن أمله في أن يلتزم الحزب المعارض الرئيسي بما تعهد به رئيسه السابق "هوانغ كيو آن" بتقديم 500 ألف وون لكل فرد كمدفوعات الإغاثة الطارئة.وعرض "لي" اقتراحا لعقد اجتماع بين زعماء التكتل البرلماني للمعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.ومن جانبه، جدد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي تأييده لخطة الحكومة لتقديم الإغاثة المالية الطارئة للاسر في فئة الـ70% الأقل دخلا.وقال رئيس اللجنة السياسية للحزب المعارض الرئيسي "كيم جيه وان" إن حزبه مستعد للموافقة على تخصيص الميزانية المتعلقة بالإغاثة المالية الطارئة بشكل سريع إذا لم يعترض الحزب الحاكم على خطة الحكومة.