اتخاذ قرار العودة إلى المدارس بناء على تغيير نظام الحجر الصحي أوائل الشهر القادم

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صرحت وزارة التعليم الكورية بأنه سيتم اتخاذ قرار في أوائل الشهر القادم بشأن موعد وكيفية عودة الطلاب إلى المدارس، بناء على التغيير المحتمل في نظام الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا.وأدلى نائب وزير التعليم "بارك بيك بوم" بهذا التصريح في اجتماع مع نواب رؤساء مكاتب التعليم الإقليمية أمس الثلاثاء، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار الحكومة الأخير بشأن بدء تخفيف توجيهات التباعد الاجتماعي.وقال "بارك" إن القضايا الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل إعادة فتح المدارس تشمل: مستوى العدوى في جميع أنحاء البلاد، ووسائل السيطرة على المرض، وما إذا كان الطلاب سيتعرضون لمخاطر تتعلق بالفيروس.وأضاف أنه سيتم أيضا اتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن إعادة فتح المدارس فوريا أو على مراحل كما حدث مع فتح الفصول عبر الإنترنت.وبحسب الوزارة، سيجري المسؤولون مناقشات مع خبراء الأمراض المعدية وقادة التعليم، كما سيستمعون إلى آراء المعلمين وأولياء الأمور خلال الأسبوع الأول من شهر مايو قبل اتخاذ أي قرار.