الصين تستثني رجال الأعمال الكوريين من الحجر الصحي لفيروس كورونا

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أكدت بكين اتفاقها مع سيول بشأن إعفاء رجال الأعمال من البلدين من قواعد الحجر الصحي ذات الصلة بفيروس كورونا، والتي تبلغ مدتها أسبوعين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كنغ شوانغ" فى مؤتمر صحفى دورى أمس الثلاثاء، إن البلدين اتفقا مؤخرا من حيث المبدأ على التنفيذ السريع لقرار إعفاء رجال الأعمال من تلك القواعد إذا ثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن المسؤولين على مستوى العمل في البلدين يجرون محادثات بشأن إجراءات المتابعة لذلك الاتفاق.وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد كشف أول من أمس الاثنين عن أن سيول وبكين اتفقتا على ترتيب إجراءات دخول خاصة لرجال الأعمال، وذلك خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو الأسبوع الماضي بين نائبي وزير خارجية البلدين.وقد فرضت الصين حظرا على دخول كل الأجانب تقريبا في أواخر مارس لوقف المزيد من العدوى بفيروس كورونا.وأضاف المتحدث الصيني أن بلاده تناقش إجراء إعفاءات خاصة مماثلة مع سنغافورة أيضا.