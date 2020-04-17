نواب أمريكيون يقدمون مشروع قانون لمساءلة الصين عن جائحة كورونا

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اقترح عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتمكين الولايات المتحدة من مساءلة الصين قانونيا عن جائحة كورونا-19.ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية، قام عضوان في الكونغرس تابعان للحزب الجمهوري، هما "رون رايت" من ولاية "تكساس"، و"كريس سميث" من ولاية "نيو جيرسي"، بتقديم مشروع قرار في هذا الشأن لمجلس النواب، برقم 6524، ينص على أن الصين، أو أي دولة أخرى، "تضلل عمدا" منظمة الصحة العالمية يتم حرمانها من الحصانة السيادية المكفولة بموجب القوانين الدولية، ويمكن أن تواجه دعاوى قضائية من قبل المواطنين والحكومة الأمريكية.وأشار النائبان في هذا الصدد إلى الوفيات والألم والمعاناة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عما أسموه بـ"التحريفات المقصودة المتعمدة" لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد.وذكر أن هذا المشروع يشبه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي قامت بموجبه عائلات الضحايا الثكلى في هجمات 11 سبتمبر 2011 الإرهابية على الولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة السعودية.