أسعار النفط تتراجع مرة أخرى

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انهارت أسعار النفط مرة أخرى يوم أمس الثلاثاء، بعد يوم واحد من هبوطها السلبي للمرة الأولى في التاريخ، نتيجة لجائحة كورونا-19.وفي بورصة نيويورك التجارية، أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي، تسليم يونيو، على 11 دولارًا و 57 سنتًا للبرميل، منخفضًا بما يزيد عن 8 دولارات، أي بنسبة 43% عن الإغلاق السابق.وقد انخفضت الأسعار إلى النصف تقريبًا من 20 دولارًا للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو، والذي انخفض إلى سالب 37 دولارًا و 63 سنتًا في اليوم السابق، بأعلى بقليل من 10 دولارات يوم أمس الثلاثاء، بارتفاع 47 دولارًا.وفي لندن، تم تداول أسعار خام برنت، وهو المؤشر القياسي الذي تستخدمه أوربا وبقية العالم، عند حوالي 18 دولارًا للبرميل تسليم يونيو، حتى الساعة 2:50 مساءً، بانخفاض 28%.