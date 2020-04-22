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السياسية

كوريا الجنوبية تمدد نصائح السفر للخارج حتى 23 مايو

Write: 2020-04-22 09:48:37

كوريا الجنوبية تمدد نصائح السفر للخارج حتى 23 مايو

Photo : YONHAP News

مددت حكومة كوريا الجنوبية "التوصيات الخاصة بالسفر" لمدة شهر، داعية مواطنيها إلى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى الخارج مع استمرار جائحة كورونا-19.
وكانت الحكومة الكورية قد أصدرت هذه التوصية الخاصة يوم 23 مارس وتشمل جميع البلدان والأقاليم على مستوى العالم، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا عالميا.
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء عن تمديد هذه التوصية الخاصة، مشيرة في هذا الصدد إلى استمرار انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.
وأشارت أيضًا إلى ضرورة الحفاظ على تدابير لإبعاد المواطنين الكوريين الجنوبيين عن أي عدوى محتملة في الخارج والعزلة في أثناء السفر إلى الخارج.
وتنص هذه النصائح الخاصة بالسفر، والتي تقع تقريبًا بين المستوى الثاني والمستوى الثالث من نظام التوصيات الحكومي ذي الأربعة مستويات، على حث المواطنين على إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها، وسوف يستمر مفعولها حتى يوم 23 مايو القادم، ويتم إلغاؤها تلقائيًا ما لم تقم الحكومة بتمديدها مرة أخرى.
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