ترامب يقول إنه لا يعرف عن الحالة الصحية لكيم جونغ أون

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وسط شائعات وتقارير تقول إنه يعاني من مرض خطير.وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، عندما سئل عن التقارير الأخيرة التي تحدثت عن الحالة الصحية لكيم.وقال ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت تلك التقارير صحيحة أم لا، لكنه "يتمنى له الخير"، مؤكدا على أن لديهما "علاقة جيدة". وأضاف ترامب أنه إذا كان كيم فعلا في حالة صحية سيئة كما تقول التقارير، فإن ذلك يعتبر وضعا خطيرا للغاية.وقال ترامب أيضًا إنه لا يضع مصداقية كبيرة على أي تقرير تنشره شبكة سي إن إن، التي أفادت بأن الولايات المتحدة تبحث في معلومات استخبارية قالت إن كيم في "خطر شديد" بعد خضوعه لعملية جراحية.