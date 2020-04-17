الرئيس الإندونيسي يأمل في مشاركة كوريا خبرتها في فيروس كورونا

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أعرب الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" أمس الثلاثاء عن أمله في أن تشارك كوريا الجنوبية خبراتها في محاربة فيروس كورونا-19.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي إن الرئيس "مون جيه إين" تحدث هاتفيا مع الرئيس "ويدودو" لمدة 20 دقيقة بعد ظهر أمس، حيث قدم الرئيس "ويدودو" تهنئة إلى الرئيس "مون" لفوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، ووصف هذا الانتصار الساحق بأنه نتيجة لثقة الناس في قيادة "مون". كما أعرب "ويدودو" عن أمله في أن تشاطر سيول تجربتها في مكافحة فيروس كورونا مع بلاده، معربًا أيضا عن الاحترام العميق لكوريا الجنوبية التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في جهود احتواء انتشار الفيروس.ومن جانبه قدم الرئيس "مون" الشكر إلى الرئيس "ويدودو" على "تهنئته الحارة كصديق حقيقي"، ووعده بالنظر في تقديم مساعدات إضافية لإندونيسيا ضمن علاقات المشاركة الخاصة الثنائية بين البلدين.وكانت كوريا الجنوبية قد أرسلت إلى جاكرتا بالفعل إمدادات للحجر الصحي، بما في ذلك مجموعات اختبار الفيروس، كمساعدات إنسانية.