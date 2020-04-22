ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية

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حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.كما حافظت ستاندرد آند بورز على التصنيف السيادي قصير الأجل عند مستوى "إيه- 1+" للاقتصاد الكوري الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي للمرة الأولى منذ عام 1998 بسبب تفشي فيروس كورونا-19، لكنه سينتعش في عام 2021.وقيمت وكالة التصنيف الائتماني الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الاقتصاد الكوري باعتباره "صدمة مؤقتة"، متوقعة أن تشهد كوريا توسعًا في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% خلال العام القادم، نتيجة لإجراءات التحفيز الحكومية، والزيادة الحادة في الطلب على الاستهلاك.وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتسع العجز المالي في كوريا الجنوبية هذا العام بسبب إجراءات التحفيز، قبل أن يعود إلى فوائض متواضعة على المدى المتوسط.