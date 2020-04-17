11 حالة إصابة جديدة بكورونا-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد

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زاد عدد حالات الإصابة بكورونا-19 بمقدار 11 حالة خلال يوم أمس وحده في البلاد، بحيث بلغ إجمالي عدد المصابين به 10 آلاف و649 شخصا.ويذكر أن عدد الإصابات الجديدة ظل يحافظ على حوالي 10 أشخاص لليوم الخامس على التوالي.ومن بين المصابين الجدد 6 مصابين من الوافدين من الخارج.وفي هذه الأثناء بدأت المرافق والمنشآت في الهواء الطلق تستأنف أعمالها بدءا من اليوم تدريجيا، بعد أن كانت أغلقت أبوابها لمنع تفشي الفيروس، حيث تم افتتاح 43 غابة طبيعية للاستجمام. ولكن استخدام مرافق الإقامة فيها لا يزال محظورا.وتستعد حدائق الحيوانات وحدائق النظام البيئي الوطنية لفتح أبوابها تدريجيا، مقتصرة على أماكنها في الهواء الطلق.وفي حالة تباطؤ تفشي الفيروس باستمرار في البلاد، من المتوقع أن يتم تنفيذ "نظام الحفاظ على المسافة المعينة في الحياة اليومية" بدءا من يوم 6 من الشهر القادم على أقل تقدير.وفيما يتعلق بذلك تم الكشف اليوم عن خمسة مبادئ للوقاية الجماعية والطرق المساعدة للوقاية الشخصية.وتتمثل المبادئ الخمس في بذل المجتمع للجهود معا، وتخصيص المشرفين على الوقاية، ووضع تعليمات المجتمع للوقاية والالتزام بها، والحماية الجماعية بما فيها التأكد من درجات الحرارة، والتعاون الفعال مع المشرفين على الوقاية.وشرح مركز التعامل مع الكوارث أنه سوف يحدد ويعلن عن الطرق المساعدة للوقاية الجماعية بالترتيب.