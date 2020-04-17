السماح للجنود بالخروج من القواعد تدريجيًّا بدءا من يوم 24 أبريل

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من المتوقع أن يتم السماح للجنود الكوريين بالخروج من قواعدهم بدءًا من يوم 24 من هذا الشهر على نحو تدريجي، بعد أن تم حظر الخروج سابقًا من أجل منع تفشي كورونا-19.وقررت وزارة الدفاع السماح بذلك حسب أحكام المشرفين عليهم، فقط في المناطق التي لم تشهد أي إصابة جديدة في غضون 7 أيام.ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الخطوة على حوالي 80% من إجمالي القواعد العسكرية المختلفة.وشرحت الوزارة الكورية أنها اتخذت هذا القرار من أجل التعامل مع الضغوط النفسية المرتفعة التي يعاني منها الجنود نتيجة للمنع الصارم المفروض خلال الشهرين الماضيين. كما وضعت الوزارة في اعتبارها عدم حدوث أي إصابة جديدة بالفيروس خلال الشهر الأخير. ولكنها قررت فرض القيود على الإجازات والمقابلات خلال الفترات المقبلة.وتخطط السلطات العسكرية لتعليم الجنود عدم استخدام منشآت الترفيه الجماعية في أثناء خروجهم وتطلب من الحكومات المحلية القيام بأعمال التعقيم على هذه المنشآت بشكل تام. كما تنوي إجراء الفحوص الطبية على الجنود العائدين إلى قواعدهم ورعاية المصابين بالفيروس منهم.وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الوزارة الطرق الطبية تأهبًا لاحتمال حدوث إصابات جديدة بالفيروس بعد تخفيف منع الخروج.