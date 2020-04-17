الحكومة تنشئ فريق عمل للتعاون الدولي في الوقاية من كورونا-19

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مع تدفق طلبات نقل التجربة الكورية إلى الخارج صرحت الحكومة الكورية بإنشاء فريق عمل يشرف على التعاون الدولي في الوقاية من فيروس كورونا-19.جاء ذلك في إفادة رسمية عقدها مركز التعامل مع الكوارث صباح اليوم في مقر سيجونغ الحكومي، حيث قال المركز إنه قرر إنشاء فرق العمل الحكومي للتعامل المنتظم مع تدفق طلبات نقل التجارب الكورية من المجتمع الدولي.ومن المتوقع أن تشارك فيه وزارات الخارجية، والصحة والرعاية، وهيئة المراقبة على الأمراض، وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية تحت رئاسة النائب الثاني لوزيرة الخارجية، بحيث سيعقد الفريق اجتماعات مرة واحدة كل أسبوعين.قال "يون تيه هو" المشرف على الوقاية في المركز إن الفريق سيشرف على نقل التجارب الكورية في مجال الوقاية من الفيروس إلى المجتمع الدولي من خلال تنسيق قنوات التعاون الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيبحث عن سبل التعاون من خلال تنظيم الندوات والاجتماعات عبر الإنترنت أو بالفيديو وتقاسم البيانات السياسية.