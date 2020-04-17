سيول وواشنطن تعقدان المشاورات الدفاعية رفيعة المستوى

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عقدت وزارتا الدفاع الكورية الأمريكية اجتماعا رفيع المستوى أكدتا فيه على ضرورة إبرام الاتفاقية القادمة لتوزيع التكاليف الدفاعية الكورية الأمريكية على مستوى عادل.وصرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم بأنها أجرت مع الجانب الأمريكي الجولة السابعة عشرة من مشاورات الدفاع الكورية الأمريكية عبر الفيديو.وفي الجولة تولى مدير سياسات الدفاع في الوزارة الكورية "جونغ سوك هوان" منصب رئيس الجانب الكوري، بينما تولى مساعد نائب الوزير لشرق آسيا في الوزارة الأمريكية "هاينو كلينك" منصب رئيس الجانب الأمريكي، وحضرها عدد من كبار المسؤولين في وزارتي البلدين.قدر الطرفان الجهود المشتركة المبذولة للتوصل إلى الاتفاقية الحادية عشرة لتوزيع التكاليف الدفاعية المشتركة، وأكدا على ضرورة إبرامها على نحو عادل وقابل للموافقة الثنائية، من أجل تعزيز التحالف الكوري الأمريكي ومواقف الدفاع المشترك.تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تواجه صعوبات في التوصل إليها نتيجة لفجوة كبيرة بين الطرفين حول حجم المساهمة الكورية.وسبق أن أوضح الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" أنه رفض المبلغ الذي طرحه الجانب الكوري.ويذكر أن الطرف الأمريكي أعرب في الجولة عن جزيل الشكر على جهود الطرف الكوري للدعم المتعلق بمكافحة كورونا-19. وبحث رئيسا البعثتين خطة خاصة لتحويل حق القيادة العسكرة في زمن الحرب وفقًا لشروط، وناقشا اتجاه تدقيق وتقييم القدرة على الحفاظ على الأمن من خلال اعتبار تداعيات الفيروس.كما تقاسما التقييمات الخاصة لعمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة لكوريا الشمالية، وأكدا على التعاون الوثيق بين الطرفين بشأن القضية الكورية الشمالية، إلى جانب تعزيز التعاون من أجل الإخلاء التام لكوريا الشمالية من الأسلحة النووية.