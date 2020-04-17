الحكومة تضخ 40 تريليون وون لدعم الصناعات الأساسية

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قررت الحكومة اليوم دعم الصناعات الأساسية بما فيها شركات الطيران والنفط المحلية من خلال ضخ 40 تريليون وون، للحد من البطالة الناتجة عن كورونا-19. وقررت أيضا ضخ 10 تريليون وون إضافية من أجل دعم استقرار الوظائف.وأعلن الرئيس "مون جيه إين" في الجولة الخامسة لاجتماع التعامل مع الطوارئ الاقتصادية التي عقدت اليوم عن خطة طارئة لسبل التوظيف، مؤكدا على أن الحفاظ على فرص العمل هي أولى المهام للتغلب على الصعوبات الوطنية، ووصفها بأنها قضية ملحة.طبقا للخطة، ستقوم الحكومة بتخصيص 40 تريليون وون لدعم الصناعات الأساسية بما في ذلك الطيران والنفط، بعد أن رأت الحكومة أن الحفاظ على الصناعات الأساسية التي تؤثر كثيرا على الاقتصاد والتوظيف سيؤدي إلى الحفاظ على فرص العمل.وما دام سيتم ضخ ضرائب الشعب في الخطة، فيجب على الشركات الحفاظ على إجمالي فرص العمل فيها وتقييد أجور كبار المسؤولين.كما سيتم ضخ 10 تريليون وون للخطة الطارئة لسبل استقرار التوظيف، حيث سيتم رفع دعم استقرار التوظيف إلى 930 ألف شخص في المنطقة العمياء بمن فيهم المشتغلون في الأعمال الحرة والعمال الموظفون توظيفا خاصا.بالإضافة إلى ذلك تخطط الحكومة لإيجاد 500 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ مشروعات وطنية كبيرة تخلق الكثير من فرص العمل.وأكد الرئيس مون على أن أهم شيء هو السرعة، وطلب من البرلمان التعاون في تخصيص الميزانيات الضرورية.