الحكومة تدرس بدء عملية إنشاء خط شمال البحر الشرقي من السكك الحديدية عام 2022

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تدرس الحكومة الكورية حاليا مشروع البدء بعملية إنشاء خط شمال البحر الشرقي من السكك الحديدية في عام 2022 بعد أن أعلنت مؤخرا عن خطة لإعفاء العملية من دراسة الجدوى التمهيدية.وطبقا لما أوضحته وزارة التوحيد، سيتم إنشاء الخط الأحادي الذي يبلغ طوله 110.9 كيلومترات من مدينة "كارونغ" إلى مدينة "جيجين" على الساحل الشرقي من البلاد. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة المشروع تريليونين و853 مليار وون.وعلى الرغم من أن موعد بدء المشروع لم يتم تحديده حاليا إلا أن الحكومة تفكر إيجابيا في تنفيذ المشروع بشكل مبكر في غضون عامين أو 3 أعوام.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة صرحت في تصريحات أصدرتها أمس بأنها ستعقد اجتماعا لمجلس تنفيذ التبادل والتعاون بين الكوريتين يوم 23 من هذا الشهر من أجل مناقشة تخصيص مشروع خط شمال البحر الشرقي ضمن مشروعات التبادل والتعاون بين الكوريتين. وإذا تم تخصيصه ضمن المشروعات، سيمكن إعفاؤه من دراسة الجدوى التمهيدية.وشرح مسؤول في الحكومة أنه إذا تم تخصيص المشروع ضمن المشروعات، ستقوم وزارة المالية والاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية ببحث سلامة خطة المشروع، ووضع خطة أساسية له، ثم ستبدأ العمليات باستخدام ميزانية وزارة الآراضي والنقل.وتعمل الحكومة على تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن لأنه هو وخط "كيونغ عوي" للسكك الحديدية يمثلان المحور الأساسي لـ"مبادرة الاقتصاد الجديد في شبه الجزيرة الكورية" و"مجتمع السكك الحديدية في شرق آسيا"، اللتين وضعتهما حكومة الرئيس "مون جيه إين".