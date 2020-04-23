النيابة تطالب بحبس نائب عمدة بوسان السابق في تهمة الرشوة

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تسعى النيابة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، على نائب عمدة بوسان السابق المتهم بالرشوة.وفي الجلسة الأخيرة لمحاكمة "يو جيه سو" في محكمة سيول الشرقية أمس الأربعاء، قال المدعون إن المسؤول السابق تلقى رشوة من العديد من الأشخاص ولم يبد أي ندم على أفعاله، حتى بعد التحقيق معه في هذه المخالفات.وقد تم اتهام "يو" في 20 ديسمبر 2019 بتلقيه حوالي 40 مليار وون رشوة من أربعة أشخاص، وذلك في أثناء عمله إما في لجنة الخدمات المالية وإما في مدينة بوسان.ووفقًا للنيابة، فقد قام المكتب الرئاسي بالتحقيق في المخالفات المزعومة لـ "يو" في عام 2017، ولكن تم تعليق هذا التحقيق لاحقًا مما سمح له بتجنب العقوبة والانتقال إلى مدينة "بوسان"، حيث عمل نائبًا للعمدة للشؤون الاقتصادية حتى نوفمبر الماضي.ويُشتبه في أن وزير العدل السابق "تشو كوك" -الذي كان يشغل منصب المساعد الرئاسي للشؤون المدنية آنذاك- تدخل في التحقيقات ضد "يو"، لكونه أحد المؤيدين للرئيس "مون جيه إين". وقد وجهت إلى "تشو" تهمة ذات صلة بهذه القضية.