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أشاد الرئيس "مون جيه إين" بمدينة "جونجو" في مقاطعة شمال "جولا"، بعد إعلانها لسياسة "عدم تسريح العمال" وسط جائحة كورونا-19.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، وصف "مون" خطوة المدينة بأنها "ذات دلالة كبرى"، مشيرًا إلى أن الأمن الوظيفي يعد مفتاحًا آخر للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.وأشار الرئيس أيضًا إلى أن "جونجو" كانت المدينة الأولى التي تطلق حملة تخفيض الإيجار للتجار المتضررين من الفيروس، وأعرب عن أمله أن تنتشر حملة "لا لتسريح العمال" على المستوى الوطني أيضًا.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولو المدينة والشركات والعمال في المدينة مؤتمرًا صحفيًّا أعلنوا فيه "استراتيجية الربح للجميع" للتغلب على العاصفة التي سببها وباء كورونا-19، بما في ذلك جهود الحفاظ على الوظائف.