سيول وبكين تسعيان إلى تطبيع التبادلات الاقتصادية وسط أزمة كورونا

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ظهرت دلائل متزايدة تشير إلى أن كوريا الجنوبية والصين تتحركان لتطبيع التعاون الاقتصادي الثنائي، بعد الانخفاض الكبير في حالات كورونا-19 في كلا البلدين.وقد استقل حوالي 200 موظف من شركة سامسونغ للإلكترونيات طائرة مستأجرة في وقت سابق من اليوم، متجهين إلى مدينة "شيان" الصينية، للعمل في المصنع الأول والوحيد للشركة العملاقة في الخارج لإنتاج شرائح الذاكرة.ويأتي هذا بعد اتفاق سيول وبكين على إعفاء رجال الأعمال من كلا البلدين من قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا-19.ويتوقع الخبراء في الصين أن يبدأ تطبيق سياسة الدخول السريع لرجال الأعمال في المجالات الرئيسية للتبادل الاقتصادي الثنائي، مثل السيارات والكيماويات والإلكترونيات والآلات.وقد تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين -أكبر شريك تجاري لها- بنسبة 17% في العشرين يومًا الأولى من أبريل على أساس سنوي.