البنتاجون يفترض أن الزعيم كيم `يسيطر تمامًا` على الجيش

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وسط الشائعات والتقارير عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال مسؤول عسكري كبير أمس الأربعاء إنه يُفترض أن "كيم" ما زال يسيطر تمامًا على القوات المسلحة في بلاده.وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "جون هايتن" خلال مؤتمر صحفي إنه في ظل المعلومات الاستخباراتية الحالية، فليس لديه شيء لتأكيد أو نفي التقارير الأخيرة حول حالة "كيم" الصحية.وردًّا على سؤال حول ما إذا كان "كيم" يسيطر على نظامه، أجاب "هايتن" بأنه يفترض أن "كيم" ما زال يسيطر تمامًا على القوات النووية والعسكرية لكوريا الشمالية، مضيفًا أنه ليس لديه سبب لعدم افتراض ذلك.وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما يحدث في الشمال كما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وأنه ليس لديه ما يضيفه.وقد قال "ترامب" للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعرف شيئًا عن الحالة الصحية لـ "كيم"، واكتفى بالقول بأنه يتمنى أن يكون الزعيم الكوري الشمالي "بخير".