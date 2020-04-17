سيول وواشنطن تؤكدان الجهود للتوصل إلى اتفاق `عادل` لتقاسم التكاليف الدفاعية

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أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الأربعاء الحاجة إلى إبرام صفقة "عادلة ومقبولة للطرفين" بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، وسط وصول المفاوضات ذات الصلة إلى طريق مسدود.وقد نوقشت قضية تكاليف الدفاع في الدورة السابعة عشرة للحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي عقده البلدان عبر الفيديو.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الخميس إن الجانبين قيما الجهود المشتركة التي بُذلت حتى الآن من أجل إبرام الاتفاق الجديد لتقاسم التكاليف، الذي يُعرف باسم: اتفاقية الإجراءات الخاصة.وقالت الوزارة إن الحلفاء شددوا على أن الصفقة يجب أن يتم التوصل إليها على مستوى عادل ومقبول للطرفين لمواصلة تعزيز التحالف ووضعية الاستعداد المشترك.كما تبادل الجانبان تقييمهما لعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية وأكدوا من جديد التعاون الوثيق فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية، واتفقوا على تعزيز التعاون لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل للشمال.كما أصدر البنتاغون بيانًا صحفيًا مشتركًا، قال فيه إن الجانبين تعهدا بمواصلة الاتصال والتعاون الوثيقين للحفاظ على وضعية الاستعداد المشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيزها التحالف، الذي يعتبر بمثابة "محور" السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.