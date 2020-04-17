الرئيس الكوري والفنلندي يناقشان التعاون بشأن كورونا-19

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع الرئيس الفنلندي "ساولي نينيستو" أمس الأربعاء، لمناقشة التعاون في التصدي لجائحة كورونا-19.وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي مكتوب إن الرئيس الفنلندي أشاد بأن كوريا الجنوبية أصبحت نموذجًا مثاليًّا للمجتمع الدولي باستجابتها الناجحة للوباء.وقال نينيستو إن بلاده استخدمت أيضًا المثال الكوري الجنوبي لوضع استراتيجيتها الخاصة للاستجابة لفيروس كورونا الجديد.وأعرب الرئيس "مون" عن تقديره للتقييم ودعا إلى التعاون العالمي للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، وكرر دعوته للسماح بالتبادلات الأساسية عبر الحدود، وخاصة لرجال الأعمال.ووافق الرئيس الفنلندي على ضرورة التعاون العالمي وتعهد بالاستعداد لتوسيع التعاون مع كوريا الجنوبية بعد التغلب على أزمة كورونا-19.