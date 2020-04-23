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السياسية

كوريا الجنوبية تتبرع بمجموعات اختبار كورونا-19 إلى مدغشقر

Write: 2020-04-23 10:21:36

كوريا الجنوبية تتبرع بمجموعات اختبار كورونا-19 إلى مدغشقر

Photo : YONHAP News

أرسلت كوريا الجنوبية مجموعات التشخيص لفيروس كورونا الجديد إلى مدغشقر بما يمكنها من إجراء ما يصل إلى خمسة آلاف اختبار.
وذكرت سفارة كوريا الجنوبية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندى اليوم الاربعاء أنه تم تسليم المعدات واللوازم الطبية بقيمة 200 ألف دولار للسلطات الصحية المحلية اليوم الثلاثاء فى حفل.
وتم تسليم المعدات التشخيصية، التي تشمل مجموعات الاختبار وأنظمة استخلاص الأحماض النووية والكواشف الكيميائية، إلى الدولة الأفريقية كمساعدة طارئة مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية.
وأعرب وزير خارجية مدغشقر "جاكوبا تيهيندرازاناريفيلو"، الذي حضر الاحتفال عن امتنانه للمساعدة، قائلا إن كوريا الجنوبية صديقة حقيقية، تساعد بلاده في وقت يجد فيه العالم صعوبة في تأمين المعدات الطبية.
وقد أبلغت مدغشر -وهي واحدة من أفقر الدول في العالم- عن أكثر من 120 إصابة بكورونا-19 اعتبارًا من أمس الأربعاء.
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