الحزب الحاكم والحكومة يتوصلان إلى تسوية بشأن مدفوعات الإغاثة الطارئة

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توصل الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة إلى حل وسط أمس الأربعاء لتقديم إعانات الطوارئ المتعلقة بكورونا-19 لجميع المواطنين.وقد وافق المعسكر الحاكم على خطة لتقديم المدفوعات إلى جميع المواطنين أولًا، وتشجيع أصحاب الدخل المرتفع على الإعادة الطوعية للمدفوعات لاحقًا.وصرح كبير صناع السياسات في الحزب الحاكم "تشو جيونج سيك" للصحفيين بأنه بموجب مبادئ الطوارئ والعالمية سيسعى المعسكر الحاكم إلى توفير أموال الإغاثة الطارئة لجميع المواطنين. كما سيضع خطة لتخفيف العبء المالي للحكومة من خلال الإعادة الطوعية للمدفوعات، من قبل القادة الاجتماعيين وذوي الدخل المرتفع.وقال تشو إن رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" لعب دورًا في إيجاد توافق في الآراء بين الحزب والحكومة حول الخطة المقترحة.بعد إعلان "تشو"، قال رئيس الوزراء إنه إذا توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق حول كيفية تمكين أصحاب الدخول المرتفعة من إرجاع مدفوعاتهم طوعًا، فإن الحكومة ستقبلها.لكن حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي، عبر عن معارضته للخطة المقترحة، قائلاً إنها تتطلب ثلاثة تريليونات وون إضافية لتقديم تعويضات الإغاثة لجميع المواطنين.