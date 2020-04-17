أجهزة الكمبيوتر تعيد الدخول إلى قائمة أهم الصادرات الكورية العشرة

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مع انتشار القيام بالأعمال في المنازل للحد من انتشار كورونا -19 في مختلف أرجاء العالم، دخلت أجهزة الكمبيوتر مجددًا إلى قائمة أهم الصادرات الكورية العشرة.وسجلت أجهزة الكمبيوتر المختلفة بما فيها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة زيادة كبيرة وسريعة بما نسبته حوالي 80% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين اللذين انتشر فيهما الفيروس انتشار واسعا بحيث ارتفعت نسبة احتلال الكمبيوتر من الصادرات الكورية لتسجل الأعلى منذ 12 عاما.طبقا لاتحاد التجارة الكوري، بلغت إجمالي قيمة الصادرات الكورية 130 مليارا و870 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، ومنها 54.9 % من أهم الصادرات الكورية العشرة.احتلت أشباه الموصلات المركز الأول بـ17.8% وتلتها السيارات بـ6.9%، والمنتجات النفطية بـ6.8%، والهياكل البحرية والسفن بـ4.3%، وقطع غيار السيارات بـ4.2 %.بالمقارنة مع العام الماضي، احتلت السيارات والمنتجات النفطية نفس مركزيهما هذا العام ولكن نسبتي احتلالهما انخفضت بـ1.0 نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية على التوالي، بينما تراجعت قطع غيار السيارات من المركز الرابع إلى المركز الخامس، وشاشات العرض المسطحة من المركز الخامس إلى المركز الثامن. يقال إن هذه المنتجات سجلت الركود في الصادرات نتيجة لانخفاض الطلب عليها والصعوبات في الإنتاج بسبب كورونا-19.بالمقابل، تراجع الكمبيوتر إلى خارج قائمة المراكز العشر المتقدمة في عام 2019 بعد أن كان قد احتل المركز العاشر ولكنه تقدم هذا العام إلى المركز التاسع من خلال تصديرها بقيمة 3 مليارات و177 مليون دولار بفضل انتشار القيام بالأعمال في المنازل.