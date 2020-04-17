الحكومة توافق على تخصيص خط شمال البحر الشرقي كمشروع للتعاون بين الكوريتين

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قررت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الموافقة على تخصيص مشروع خط شمال البحر الشرقي للسكك الحديدية الذي يربط مدينة "كانغ رونغ" بمدينة "جيجين" كمشروع للتبادل والتعاون بين الكوريتين.جاء هذا القرار في الاجتماع الـ313 للجنة تنفيذ التبادل والتعاون بين الكوريتين الذي عقدته الوزارة اليوم تحت رئاسة الوزير "كيم يون تشول".طبقا لذلك تم إعفاء المشروع عن تقديم دراسة جدوى تمهيدية حسب قانون المالية الوطنية.وقال الوزير كيم إن مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين اتفق عليه في عدد من المباحثات الوزارية والمشاورات العملية التي كانت تعقد بين الكوريتين منذ عام 2000 ، مضيفا أنه من المرغوب فيه تنفيذه بسرعة.وتنوي الوزارة الكورية الجنوبية عقد مراسم خاصة لانطلاق المشروع بالتعاون مع وزارة الأراضي والنقل في محطة "جيجين" للقطار في مدينة "كوسونغ" بمقاطعة كانغ وون يوم 27 من هذا الشهر الذي سيصادف الذكرى السنوية الثانية لمباحثات القمة بين الكوريتين.وتجدر الإشارة إلى أن خط البحر الشرقي يمثل أحد أهم خطوط السكك الحديدية في مبادرة "مجتمع السكك الحديدية في شرق آسيا" التي تغادر مدينة بوسان بكوريا الجنوبية وتصل إلى روسيا وحتى أوروبا مرورا بكوريا الشمالية ولكن المنطقة الواقعة بين مدينتي كانغ رونغ وكوسونغ التي يبلغ طولها 110 كيلومترات مقطوعة الآن.وقد اتفق زعيما الكوريتين على ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين بواسطة بيان "بان مون جوم" الصادر يوم 27 من شهر أبريل في عام 2018 بحيث أقيمت مراسم خاصة لانطلاق المشروع في محطة "بان مون جوم" في مدينة كيسونغ بكوريا الشمالية في شهر ديسمبر في عام 2018 إلا أن المشروع تم التوقف عنه في ظل استمرار الجمود في العلاقات بينهما بعد ذلك.