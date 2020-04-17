58% من الكوريين يعتقدون أن الهجرة تساهم في التقدم الوطني

اتضح أن 57.7% من الكوريين المقيمين في البلاد يعتقدون أن هجرة الكوريين إلى الخارج تؤثر تأثيرا إيجابيا على التقدم الوطني.
وطبقا لمسح أجرته مؤسسة الجاليات الكورية في الخارج على ألف كوري خلال الفترة ما بين 9 و27 من شهر ديسمبر الماضي، وحول مادة تسأل عن تأثير الهجرة إلى الخارج على التقدم الوطني، أجاب 3.6% منهم بأنها تؤثر تأثيرا إيجابيا للغاية بينما أجاب 54.1% منهم بأنها تؤثر إيجابيا إلى حد ما.
ولكن لم تبلغ نسبة المجيبين بأنها تؤثر تأثيرا سلبيا للغاية عليه سوى 1.2% بينما بلغت نسبة أولئك الذين أجابوا بأنها تؤثر عليه تأثيرا غير جيد 7%.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإجابات الإيجابية كانت أعلى بحوالي 10مئوية بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغت النسبة فيه 45.4%.
وحول السؤال عن تجربة التفكير في القيام بالهجرة، وافق 16.2% فقط عليه. وذلك بانخفاض نسبته 21.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغت فيه النسبة 38%.
وبخصوص أسباب التفكير في الهجرة اختار 33.3% منهم سبب مسألة تعليم الأسرة بينما اختار 24.1% منهم سبب عدم الرضا عن الحياة في كوريا. كما اختار 15.4% منهم سبب اكتشاف فرص جديدة بينما اختار 12.4% منهم سبب الحصول على فرص العمل في الخارج.