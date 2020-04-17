58% من الكوريين يعتقدون أن الهجرة تساهم في التقدم الوطني

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اتضح أن 57.7% من الكوريين المقيمين في البلاد يعتقدون أن هجرة الكوريين إلى الخارج تؤثر تأثيرا إيجابيا على التقدم الوطني.وطبقا لمسح أجرته مؤسسة الجاليات الكورية في الخارج على ألف كوري خلال الفترة ما بين 9 و27 من شهر ديسمبر الماضي، وحول مادة تسأل عن تأثير الهجرة إلى الخارج على التقدم الوطني، أجاب 3.6% منهم بأنها تؤثر تأثيرا إيجابيا للغاية بينما أجاب 54.1% منهم بأنها تؤثر إيجابيا إلى حد ما.ولكن لم تبلغ نسبة المجيبين بأنها تؤثر تأثيرا سلبيا للغاية عليه سوى 1.2% بينما بلغت نسبة أولئك الذين أجابوا بأنها تؤثر عليه تأثيرا غير جيد 7%.تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإجابات الإيجابية كانت أعلى بحوالي 10مئوية بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغت النسبة فيه 45.4%.وحول السؤال عن تجربة التفكير في القيام بالهجرة، وافق 16.2% فقط عليه. وذلك بانخفاض نسبته 21.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغت فيه النسبة 38%.وبخصوص أسباب التفكير في الهجرة اختار 33.3% منهم سبب مسألة تعليم الأسرة بينما اختار 24.1% منهم سبب عدم الرضا عن الحياة في كوريا. كما اختار 15.4% منهم سبب اكتشاف فرص جديدة بينما اختار 12.4% منهم سبب الحصول على فرص العمل في الخارج.