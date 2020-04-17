8 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس في البلاد

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بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا-19 في البلاد 10,702 شخصا.وصرح مركز التعامل مع الوقاية الوبائية اليوم بأن عدد المصابين الجدد به بلغ 8 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة.تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين الجدد ظل يحافظ على حوالي 10 أشخاص لليوم السادس على التوالي بعد أن بلغ 18 شخصا في يوم 18، و8 أشخاص في يوم 19، و13 شخصا في يوم 20، و9 أشخاص في يوم 21، و11 شخصا في يوم 22.ومن بين المرضى الجدد الـ8، يوجد 4 مرضى في مدينة ديغو وهم 3 مصابين فيها ومصاب واحد من الوافدين من الخارج. بالإضافة إلى ذلك شهدت كل من مدينة بوسان ومقاطعة كيونغ كي حالة إصابة واحدة. ولم تشهد المدن والمقاطعات الأخرى بما فيها سيول أي إصابة جديدة. كما تم التأكد من إصابتين جديدتين في مرحلة الحجر الصحي في المطارات.وحتى الآن بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 240 شخصا بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس بـ134 شخصا أمس ليبلغ إجمالي عددهم 8,411 شخصا.