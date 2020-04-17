الحكومة تضع خطة للقضاء على الجرائم الجنسية الرقمية

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عقدت الحكومة اجتماعا لمراجعة وتنسيق الشؤون الراهنة تحت رئاسة رئيس الوزراء " جونغ سيه كيون" اليوم وضعت فيه خطة للقضاء على الجرائم الجنسية الرقمية.طبقا للخطة، سيتم تعزيز العقوبات على حاملي مواد استغلال الأطفال والمراهقين جنسيا. وبالرغم من أن قانون الحماية الجنسية للأطفال والمراهقين الحالي يسمح بإصدار الحكم بسجن أقل من عام واحد على المخالفين إلا أنه لم يتم تنفيذه بالفعل حتى الآن.كما قررت الحكومة معاقبة أعمال الإعلانات أو الشراء إلى جانب حمل مواد استغلال الأطفال والمراهقين جنسيا. وسيتم إضافة بائعي المواد إلى قائمة الخاضعين للكشف عن هويتهم.وقررت الحكومة رفع سن اغتصاب الإهمال ضد المراهقين من أقل من 13 عاما إلى أقل من 16 عاما. وقالت إنها ستعتبر الاغتصاب ضد المراهقين جريمة خطيرة بحيث ستعاقب حتى مجرد المؤامرين دون ارتكاب الجرائم.علاوة على ذلك، سيتم تعزيز مسؤولية أصحاب الأعمال عبر الإنترنت. ويجب عليهم حذف جميع مواد الجرائم الجنسية الرقمية وتجهيز كل الإجراءات التقنية بما فيها الحذف والترشيح. كما قررت الحكومة إدخال نظام لمصادرة جميع أرباح الجرائم الجنسية حتى ولو قبل صدور حكم للإدانة.