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المحلية

فرض الحجر المنزلي يؤدي إلى انعدام الإصابات الثانوية بكورونا من الوافدين من الخارج

Write: 2020-04-23 15:05:57Update: 2020-04-23 16:22:37

فرض الحجر المنزلي يؤدي إلى انعدام الإصابات الثانوية بكورونا من الوافدين من الخارج

Photo : YONHAP News

تبين أن تعزيز الحجر المنزلي على جميع الوافدين من الخارج أسفر عن انعدام الإصابات الثانوية الجديدة منهم بفيروس كورونا-19.
وينبغي على جميع الوافدين أن يتجهوا مباشرة إلى بيوتهم أو مرافق الحياة المؤقتة بحافلات خاصة أو قطارات خاصة حالما وصلوا إلى المطارات بحيث يخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين بغض النظر عن أعراضهم.
ونتيجة لذلك، لم تشهد البلاد أي إصابة ثانوية جديدة بالفيروس منتقلة من الوافدين من الخارج منذ الأول من هذا الشهر والذي تم فيه تعزيز الحجر الصحي.
كما ينخفض عدد المصابين به الذين تم التأكد منهم في مرحلة الحجر الصحي في المطارات بحيث يبلغ عددهم حوالي خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة بعد أن بلغ أكثر من 15 شخصا يوميا. ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الوافدين من الخارج مما بين 7 أو 8 آلاف شخص يوميا إلى ما بين ألفين و3 آلاف شخص.
مع مواصلة استقرار وتهدئة تفشي كورونا في البلاد طلبت حوالي 40 دولة في أنحاء العالم من البلاد تقديم المساعدات في مجال تجارب الوقاية والفحوص وإدارة الحجر الصحي وأعمال العلاج وغيرها. وتلبية لها، قررت الحكومة الكورية إنشاء فريق عمل يشرف على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفيروس.
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