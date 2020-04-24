واشنطن: الأهداف الأمريكية لن تتغير بتغير من يقود كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل السعي لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، بغض النظر عن المسؤول في بيونغ يانغ.وتأتي تصريحات "بومبيو" وسط التكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد قال "بومبيو" في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه التقى بشقيقة "كيم".وقال التقرير إن تصعيد الأخت مؤخرًا في التسلسل الهرمي للسلطة في كوريا الشمالية أثار وجهة النظر بأنها يمكن أن تخلف أخاها في السلطة.وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" إنه كان لديه الفرصة لمقابلتها بضع مرات، لكن التحدي لا يزال كما هو والهدف يبقى دون تغيير، بغض النظر عمن يقود كوريا الشمالية.وقال إن على الشمال أن يتخلى عن السلاح النووي، ويجب أن يفعل ذلك بطريقة يمكن للولايات المتحدة التحقق منها.وجدد "بومبيو" وعد الولايات المتحدة بتحقيق "مستقبل أكثر إشراقًا" للشعب الكوري الشمالي إذا تخلت القيادة عن أسلحتها النووية.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أيضًا عن مقال نشره موقع "ديلي إن كيه"، وهو موقع يديره غالبًا المنشقون الكوريون الشماليون، جاء فيه أن "كيم جونغ أون" خضع لعملية في القلب والأوعية الدموية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب التدخين المفرط والسمنة، بالإضافة إلى تقرير "سي إن إن" الذي نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن "كيم" كان في "خطر شديد" بعد الجراحة.وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية أن كوريا الجنوبية -التي ما زالت فعليًّا في حالة حرب مع كوريا الشمالية- لم ترصد أي تحركات غير عادية في جارتها الشمالية.